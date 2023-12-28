Враг идет в атаку при поддержке бронетехники: что происходит на самом горячем направлении фронта

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных и штурмовых действий в трех направлениях.

Российские оккупанты на Таврическом направлении снова увеличили количество авиаударов. За прошедшие сутки враг использовал почти сотню дронов-камикадзе.

Об этом сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона в четверг, 28 декабря.

"Российские оккупанты снова увеличили количество авиаударов. Также по сравнению с предыдущими сутками вдвое возросло количество применения дронов-камикадзе — почти до сотни. На четырех направлениях зафиксирован сброс управляемых авиабомб. То есть по всей линии боевого столкновения враг активизировал авиацию", — рассказал он.

По его словам, основные усилия противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий в Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Враг продолжает активные пехотные атаки при поддержке большого количества бронетехники.

"В общей сложности на Таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов и провел 38 боевых столкновений и совершил 985 артиллерийских обстрелов. Наши воины отбили 15 атак к востоку от Новобахмутовки, возле Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского, Невельского", - добавил он.

Штупун также отметил, что продолжается сдерживание врага в районах Марьинки и Новомихайловки. Там отбиты 3 атаки. А на Запорожском направлении противник дважды безуспешно пытался идти вперед западнее Вербового и у Роботиного.

"В целом потери врага достаточно значительны. В операционной зоне "Таврия" около 20 окупантов сдались в плен за минувшие сутки. Общие потери врага за минувшие сутки составляют 488 окупантов и 105 единиц военной техники", — подытожил он.

Напомним, Гуменюк рассказала, как изменилась тактика россиян после сбития трех российских истребителей.

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