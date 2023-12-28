Пара купила церковь и собственноручно переделала ее на дом – видео до и после

Супруги показали, как превратили заброшенную церковь в дом своей мечты.

Алекс и ее муж рассказали в TikTok о трудностях и триумфах превращения дома молитвы, построенного в 1973 году, в свое заветное жилье.

Когда они впервые обрели собственность в Рино, штат Невада, США, церковь все еще сохраняла свои первоначальные черты, такие как лавки, алтарь и кафедру.

Для этой пары церковь имела сентиментальную ценность, вызывая глубокий отклик благодаря бесчисленным воспоминаниям, которые она хранила. Местные анекдоты от членов общины, рассказывающие о проходивших в ее стенах свадьбах, еще больше подогрели их желание вдохнуть новую жизнь в это историческое здание.

Их история, которую они задокументировали в социальных сетях, набрала более 6,5 миллионов просмотров.

Огромное пространство площадью 372 квадратных метра даже могло похвастаться шпилем на крыше, что придавало индивидуальности их амбициозному проекту.

Начав большой ремонт, пара непрестанно посвятила себя этому дому, ссылаясь на живописные виды природы как причину, по которой они влюбились в этот дом.

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Несмотря на то, что с момента покупки недвижимости прошло полтора года, трансформация все еще продолжается.

Однако были достигнуты значительные успехи. Стены окрашены, пол выложен плиткой, а в церковном помещении теперь есть пять спален и три ванные комнаты.

Выбрав черно-белую тематику, пара украсила интерьер белой мебелью, дополненной гладкими черными ручками. Среди примечательных дополнений – двойной душ с плиткой из серого камня.

Внизу широкая планировка демонстрирует большой кухонный остров и свисающие с потолка гирлянды. Внешне патио, оборудованное грилем, сулит веселые вечера в теплую погоду с друзьями и семьей.

Пользователи TikTok засыпали супругов комплиментами в разделе комментариев:

Вау, это лучше, чем я себе представлял. Это великолепно!

Лучший фундамент для постройки дома. Красиво. Поздравляю

Пространство... Я просто обожаю его

Напомним, мужчина превратил родительский сарай в уютный домик. Он похвастался результатом в видеоролике.

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