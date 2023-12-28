Москва ускоряет обучение младших офицеров: в ГУР объяснили почему

По информации ГУР, прошедших ускоренную подготовку сразу отправляют на фронт в Украину.

Кремль пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих обучений из-за потерь на фронте.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"Такое решение москвы обусловлено серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины. Прошедших ускоренную подготовку и получивших первичное офицерское звание сразу отправляют на фронт", — говорится в сообщении.

В целях продолжения интенсивных боевых действий в 2024 году Россия также пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений, куда, в частности, сгоняют мужчин с оккупированных территорий Украины.

"В то же время мстительным московским вождям не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море: среди намерений россиян на 2024 год подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге", — предупредили в ГУР.

Напомним, Генштаб назвал потери врага в войне в Украине по состоянию на 28 декабря 2023 года.

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