Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Москва ускоряет обучение младших офицеров: в ГУР объяснили почему

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
827
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Москва ускоряет обучение младших офицеров: в ГУР объяснили почему

Российская военная обучение / Фото: Associated Press

По информации ГУР, прошедших ускоренную подготовку сразу отправляют на фронт в Украину.

Кремль пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих обучений из-за потерь на фронте.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Такое решение москвы обусловлено серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины. Прошедших ускоренную подготовку и получивших первичное офицерское звание сразу отправляют на фронт", — говорится в сообщении.

В целях продолжения интенсивных боевых действий в 2024 году Россия также пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений, куда, в частности, сгоняют мужчин с оккупированных территорий Украины.

"В то же время мстительным московским вождям не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море: среди намерений россиян на 2024 год подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге", — предупредили в ГУР.

Напомним, Генштаб назвал потери врага в войне в Украине по состоянию на 28 декабря 2023 года.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
827
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация