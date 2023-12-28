Москва ускоряет обучение младших офицеров: в ГУР объяснили почему

По информации ГУР, прошедших ускоренную подготовку сразу отправляют на фронт в Украину.
Кремль пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих обучений из-за потерь на фронте.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Такое решение москвы обусловлено серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины. Прошедших ускоренную подготовку и получивших первичное офицерское звание сразу отправляют на фронт", — говорится в сообщении.
В целях продолжения интенсивных боевых действий в 2024 году Россия также пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений, куда, в частности, сгоняют мужчин с оккупированных территорий Украины.
"В то же время мстительным московским вождям не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море: среди намерений россиян на 2024 год подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге", — предупредили в ГУР.
Напомним, Генштаб назвал потери врага в войне в Украине по состоянию на 28 декабря 2023 года.
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