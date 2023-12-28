Андре Тан впервые за 12 лет встретился с Пэрис Хилтон и удивил их разговором

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан неожиданно встретился с американской светской львицей Пэрис Хилтон.

К слову, знаменитости впервые познакомились 12 лет назад. Тогда Пэрис приезжала по приглашению в Украину и закрывала один из показов Андре Тана. Как признался дизайнер, светская львица стала для него настоящей музой.

"12 лет назад Пэрис Хилтон, тогда известная как тусовщица и королева вечеринок, стала для меня музой и закрыла мой показ весенне-летней коллекции линии Andre Tan под названием "Джунгли в офисе". Этот визит блондинки на миллион — одно из самых ярких и одновременно стрессовых событий в моей жизни", — признался Андре.

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/andre_tan_official

И вот прошло 12 лет, и Андре Тану повезло снова встретиться с Пэрис Хилтон. К слову, они вместе посетили одно из закрытых мероприятий, где светская львица играла за диджейским пультом.

"На днях у меня случайно получилось встретиться с Пэрис на одном закрытом мероприятии. Знаете, это такое необычное чувство... Мы уже оба совсем другие люди. Мы с улыбкой на лице вспоминали этот показ, а потом интересовались делами друг друга", — поделился дизайнер.

Андре Тан и Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Андре также рассекретил, о чем они говорили. Оказалось, что их разговор касался семейных тем, в частности, детей.

"Если бы кто-то сказал тогда, что я буду с Пэрис Хилтон через столько лет обсуждать семью и поздравлять ее с рождением второго ребенка, я бы не поверил, ведь тогда она не создавала впечатления семейного человека, да и я жил другим", — рассказал дизайнер.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Андре Тан вспоминал, как Пэрис Хилтон приезжала в Киев. Тогда дизайнеру пришлось испытать немало стресса. Более того, светская львица организовала громкую вечеринку, с последствиями которой пришлось разбираться Тану.

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