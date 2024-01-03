Известный американский певец разводится с женой после 12 лет брака

Участник культового бойз-бэнда Backstreet Boys Эй Джей Маклин огорчил поклонников известием.

После 12 лет брака артист разводится со своей супругой Рошель Маклин. Соответствующую информацию музыкант обнародовал на своей странице в соцсети. Супруги решили официально разорвать отношения через год после того, как объявили о кризисе в их супружеской жизни:

"Как вы все знаете, мы разошлись уже больше года назад. Хотя мы надеялись на примирение, решили официально расторгнуть наш брак. Мы приняли это решение с глубокой любовью и уважением. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы двигаться вперед самым здоровым образом, уделяя особое внимание дружбе и совместному воспитанию наших девочек, которые находятся в центре внимания следующей главы. Мы ценим вашу доброту, уважение и конфиденциальность", — говорится в обращении бывших супругов.

Солист Backstreet Boys расстается с женой / Фото: instagram.com/aj_mclean

Эй Джей Маклин с экс-женой / Фото: Associated Press

Эй Джей Маклин с экс-женой / Фото: Associated Press

Эй Джей Маклин и парикмахер и визажистка Рошель Каридис поженились в декабре 2011 года. До этого пара встречалась в течение шести лет. У экс-супругов есть двое детей – дочь Эйва Джеймс, которой 11 лет и шестилетняя Лирик Дин.

Эй Джей Маклин с дочками / Фото: instagram.com/aj_mclean

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