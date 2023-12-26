Средство, которое справится сразу с двумя проблемами: смешайте соду и апельсиновые корки

Сезон апельсинов в разгаре и в магазине можно их купить по привлекательной цене. Если у вас дома часто бывают цитрусовые, не выбрасывайте корки. Они вам еще пригодятся.

Апельсиновые корки можно использовать для приготовления натуральных ароматов для дома, а также ими часто украшают дом на новогодние праздники. Однако немногие знают, что у нее есть еще много других применений. Например, они могут пригодиться для решения двух очень распространенных проблем.

Что нужно делать? Для начала апельсиновые корки нужно высушить. Сделать это можно в частности в специальной сушилке, но не хуже работает и обычная духовка. Разделите корки на небольшие кусочки, разложите на противень, разогрейте духовку до 110 градусов и поставьте туда продукт.

Дверцу духовки нужно оставить слегка приоткрытой, а еще время от времени переворачивайте корки, чтобы они просохли равномерно. Когда вся жидкость из них улетучится, измельчите в порошок с помощью блендера и соедините с пищевой содой.

Как использовать такую смесь? Как уже говорилось, она поможет справиться с двумя проблемами. Прежде всего, смесь из апельсиновых корок и соды прекрасно поглощает неприятные запахи. Поэтому оставьте небольшое количество в миске и поставьте в холодильник. Уже через несколько часов вы почувствуете разницу, особенно если до этого там был неприятный аромат. Сода работает как поглотитель, а апельсиновые корки создают цитрусовый запах.

А если добавить в смесь из апельсиновых корок и соды несколько капель жидкости для мытья посуды, то образуется паста, которой можно надежно почистить любые поверхности, удалить даже стойкие загрязнения и создать приятный запах. Например, ею можете натереть подгоревшую посуду. Смажьте поверхность, оставьте на 20 минут, затем просто смойте тряпкой с теплой водой.

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