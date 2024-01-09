Ракетный удар по Хмельницкому: возросло число погибших

Двое раненых.
В Хмельницком увеличилось количество жертв ракетной атаки армии Российской Федерации 8 января. По состоянию на утро вторника, 9 января. известно о трех погибших.
Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.
"К сожалению, в результате проведения спасательных работ найден еще один погибший. Мужчина 1955 года рождения", — говорится в сообщении мэра.
Симчишин напомнил, что в целом ракетный удар россиян унес жизни трех человек жителей города. Кроме того, два человека получили ранения.
Напомним, около 07:00 8 январяв Хмельницком во время воздушной тревоги было громко : раздались мощные взрывы. Силы ПВО сбили две ракеты. Впрочем, произошли ушибы по объектам инфраструктуры области.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Масштабы разрушений на Хмельнитчине: враг УДАРИЛ по объектам инфраструктуры!
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