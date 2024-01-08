18-летней дочери Оли Поляковой сделали операцию

Старшей дочери украинской певицы Оли Поляковой – Марии – сделали операцию.

Об этом сообщила 18-летняя блогерша в Instagram-stories. Маша еще 7 января поделилась, что находится в больнице. Сначала Полякова-младшая публиковала шутливые видео из больничной палаты, где упрекала хейтеров, которые критикуют ее фигуру.

"Мне интересно, что теперь хейтеры скажут о моей фигуре", – подписывала ролик Маша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Также юная блогерша показывала, какой ей давали ужин в больнице.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Уже 8 января Маша поделилась фото, которое было сделано в операционной. Судя по снимку, старшая дочь Поляковой была положительно настроена и не волновалась.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Со временем девушка сообщила, что ей уже сделали операцию. Маша намекнула, что все прошло хорошо и сейчас она отходит от наркоза.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Юная блогерша не стала рассказывать, почему именно ей делали операцию. Однако в конце ноября прошлого года, когда Оля Полякова вместе с дочерью находилась на отдыхе в Африке, Маша попала в больницу. Оказалось, что у девушки была желчнокаменная болезнь. Вероятно, именно поэтому Маши и делали операцию.

Напомним, недавно Оля Полякова тоже жаловалась на проблемы со здоровьем. Исполнительница рассказала о своей болезни и поделилась, как проходит ее лечение.

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