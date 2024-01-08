"Золотой глобус-2024": полный список победителей премии

Больше всего статуэток завоевал фильм "Оппенгеймер".
В Беверли-Хиллз отгремела 81-я по счету торжественная церемония вручения престижной кинонаграды "Золотой глобус".
В этом году больше всего статуэток завоевал фильм режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер" с Киллианом Мерфи в главной роли. Всего фильм победил в пяти номинациях.
А вот нашумевший фильм "Барби" из Марго Робби в главной роли получил лишь две статуэтки — "Лучшая песня" и новая номинация "За кинематографические и кассовые достижения".
Полный список победители "Золотого глобуса-2024" обнародовали на официальном сайте кинопремии. Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, кто завоевал статуэтки в главных номинациях.
Победители премии "Золотой глобус-2024"
Лучший драматический фильм : "Оппенгеймер"
Лучшая актриса в драматическом фильме : Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")
Лучший актер в драматическом фильме : Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
Лучшая комедия или мюзикл : "Бедные-несчастные"
Лучший актер в мюзикле или комедии : Пол Джаматти ("Оставленные")
Лучшая актриса в мюзикле или комедии : Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
Лучший международный фильм : "Анатомия падения"
Лучший анимационный фильм : "Мальчик и птица" (Франция)
Лучший драматический сериал : "Наследники"
Лучшая актриса в драматическом сериале : Сара Снук ("Наследники")
Лучший актер в драматическом сериале : Киран Калкин ("Наследники")
Лучший комедийный сериал или мюзикл : "Медведь"
Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле : Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле : Айо Эдебири ("Медведь")
Лучший минисериал, антология или телефильм : "Грызня"
Лучший режиссер : Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
Лучший сценарий : "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Арари)
Отметим, что "Золотой глобус" часто называют репетицией "Оскара", ведь многие победители становятся потом лауреатами главной премии в мире кино. "Оскар-2024" состоится 10 марта.
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