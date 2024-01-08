"Золотий глобус-2024": повний список переможців премії

Найбільше статуеток виборов фільм "Оппенгеймер".
У Беверлі-Гіллз відгриміла 81-ша за рахунком урочиста церемонія вручення престижної кінонагороди "Золотий глобус".
Цьогоріч найбільше статуеток виборов фільм режисера Крістофера Нолана "Оппенгеймер" із Кілліаном Мерфі у головній ролі. Усього стрічка перемогла у п'яти номінаціях.
А от нашумілий фільм "Барбі" з Марго Роббі у головній ролі отримав лише дві статуетки – "Найкраща пісня" та нова номінація "За кінематографічні та касові досягнення".
Повний список переможці "Золотого глобусу-2024" оприлюднили на офіційному сайті кінопремії. Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, хто виборов статуетки у головних номінаціях.
Переможці премії "Золотий глобус-2024"
Найкращий драматичний фільм: "Оппенгеймер"
Найкраща акторка у драматичному фільмі: Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткової повні")
Найкращий актор у драматичному фільмі: Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")
Найкраща комедія або мюзикл: "Бідолахи"
Найкращий актор у мюзиклі або комедії: Пол Джаматті ("Залишені")
Найкраща акторка в мюзиклі або комедії: Емма Стоун ("Бідолахи")
Найкращий міжнародний фільм: "Анатомія падіння"
Найкращий анімаційний фільм: "Хлопчик і птах" (Франція)
Найкращий драматичний серіал: "Спадкоємці"
Найкраща акторка у драматичному серіалі: Сара Снук ("Спадкоємці")
Найкращий актор у драматичному серіалі: Кіран Калкін ("Спадкоємці")
Найкращий комедійний серіал або мюзикл: "Ведмідь"
Найкращий актор у комедійному серіалі або мюзиклі: Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі: Айо Едебірі ("Ведмідь")
Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм: "Сварка"
Найкращий режисер: Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")
Найкращий сценарій: "Анатомія падіння" (Жюстін Тріє, Артур Арарі)
Зазначимо, "Золотий глобус" часто називають репетицією "Оскара", адже чимало переможців стають потім лауреатами головної премії у світі кіно. "Оскар-2024" відбудеться вже 10 березня.
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