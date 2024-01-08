"Золотий глобус-2024": повний список переможців премії

У Беверлі-Гіллз відгриміла 81-ша за рахунком урочиста церемонія вручення престижної кінонагороди "Золотий глобус".

Цьогоріч найбільше статуеток виборов фільм режисера Крістофера Нолана "Оппенгеймер" із Кілліаном Мерфі у головній ролі. Усього стрічка перемогла у п'яти номінаціях.

А от нашумілий фільм "Барбі" з Марго Роббі у головній ролі отримав лише дві статуетки – "Найкраща пісня" та нова номінація "За кінематографічні та касові досягнення".

Повний список переможці "Золотого глобусу-2024" оприлюднили на офіційному сайті кінопремії. Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, хто виборов статуетки у головних номінаціях.

Переможці премії "Золотий глобус-2024"

Найкращий драматичний фільм: "Оппенгеймер"

Найкраща акторка у драматичному фільмі: Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткової повні")

Найкращий актор у драматичному фільмі: Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

Кілліан Мерфі / Фото: Associated Press

Найкраща комедія або мюзикл: "Бідолахи"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії: Пол Джаматті ("Залишені")

Найкраща акторка в мюзиклі або комедії: Емма Стоун ("Бідолахи")

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Найкращий міжнародний фільм: "Анатомія падіння"

Найкращий анімаційний фільм: "Хлопчик і птах" (Франція)

Найкращий драматичний серіал: "Спадкоємці"

Найкраща акторка у драматичному серіалі: Сара Снук ("Спадкоємці")

Найкращий актор у драматичному серіалі: Кіран Калкін ("Спадкоємці")

Кіран Калкін / Фото: Associated Press

Найкращий комедійний серіал або мюзикл: "Ведмідь"

Найкращий актор у комедійному серіалі або мюзиклі: Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Джеремі Аллен Вайт / Фото: Associated Press

Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі: Айо Едебірі ("Ведмідь")

Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм: "Сварка"

Найкращий режисер: Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")

Найкращий сценарій: "Анатомія падіння" (Жюстін Тріє, Артур Арарі)

Зазначимо, "Золотий глобус" часто називають репетицією "Оскара", адже чимало переможців стають потім лауреатами головної премії у світі кіно. "Оскар-2024" відбудеться вже 10 березня.

Читайте також: