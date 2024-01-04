Оля Полякова пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Очень заболела"

Украинская певица Оля Полякова долго не выходила на связь со своими поклонниками.

Фанаты знаменитости уже начали волноваться, не случилось ли что-что с их кумиром. Так что исполнительница в Instagram-stories вышла на связь и объяснила, почему исчезла.

Оля Полякова хриплым голосом призналась, что заболела. Вероятно, певица страдает от простуды. В настоящее время исполнительница активно лечится. Артистка подчеркнула, что уже постепенно поправляется.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Всем привет, дорогие мои. Слышите, как я говорю, да? Очень заболела, поэтому не выхожу в сторис. Выздоравливаю, поэтому пожелайте мне здоровья", — поделилась певица.

Напомним, недавно певец Владимир Дантес очень сильно напугал своих поклонников. Артист показался в больнице и признался, что оказался под капельницей. Однако исполнитель успокоил поклонников и рассказал, что же с ним произошло и почему не нужно беспокоиться.

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