Оля Полякова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Дуже захворіла"

Українська співачка Оля Полякова тривалий час не виходила на зв'язок зі своїми шанувальниками.

Фани знаменитості вже почали хвилюватися, чи не сталося щось з їхньою кумиркою. Тож виконавиця в Instagram-stories вийшла на зв'язок і пояснила, чому зникла.

Оля Полякова хриплим голосом зізналась, що захворіла. Ймовірно, співачка страждає від застуди. Нині виконавиця активно лікується. Артистка наголосила, що вже поступово одужує.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Всім привіт, дорогенькі мої. Чуєте, як я розмовляю, так? Дуже захворіла, тому не виходжу в сторіз. Одужую, тому побажайте мені здоров'я", - поділилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес неабияк налякав своїх шанувальників. Артист показався в лікарні та зізнався, що опинився під крапельницею. Однак виконавець заспокоїв прихильників та розповів, що ж ним сталося та чому не потрібно перейматися.

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