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РФ намагається створити аналог "Шахедів": оцінка експерта

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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РФ намагається створити аналог "Шахедів": оцінка експерта

Російський дрон-камікадзе "Клин" / Фото: Олександр Коваленко

Ймовірно, росіяни намагаються "зліпити" власну конструкцію.

Росіяни намагаються повністю адаптувати іранські Shahed-131/136 до своїх реалій, з урахуванням виробництва без залежності від контрабанди. Як відомо, масштабне серійне виробництво Shahed-131/136 на російських потужностях провалилося, тож РФ цілком і продовжує залежати від Тегерана.

Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Перший засвіт дрону-камікадзе "Клин"

За словами Коваленка, цей виріб дуже схожий на БПЛА "Куб" від ZALA AERO. Щоправда, свого часу він не виправдав надій своїх творців, адже мав малу масу бойової частини й обмежений час польоту (лише 30 хвилин).

"Не виключено, що росіяни намагаються знайти, так би мовити, золоту середину, за наявності іранської концепції, зліпити свою продукцію з уже наявних напрацювань. Думаю, більше подробиць щодо цього апарату з'явиться дещо пізніше", – вважає оглядач.

Раніше у ГУР розповіли, скільки ракет на озброєнні у РФ.

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Дата публікації
Перегляди
293
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