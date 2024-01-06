РФ пытается создать аналог "Шахедов": оценка эксперта

Россияне пытаются полностью адаптировать иранские Shahed-131/136 к своим реалиям с учетом производства без зависимости от контрабанды. Как известно, масштабное серийное производство Shahed-131/136 на российских мощностях провалилось, так что РФ целиком и продолжает зависеть от Тегерана.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По словам Коваленко, это изделие очень похоже на БПЛА "Куб" от ZALA AERO. Правда, в свое время он не оправдал надежд своих создателей, поскольку имел малую массу боевой части и ограниченное время полета (всего 30 минут).

"Не исключено, что россияне пытаются найти, так сказать, золотую середину, при наличии иранской концепции, слепить свою продукцию с уже имеющихся наработок. Думаю, больше подробностей по этому аппарату появится несколько позже", – считает обозреватель.

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