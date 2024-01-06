В ГУР рассказали, сколько ракет есть на вооружении РФ

В начале полномасштабного вторжения в Украину в РФ было на вооружении около 2300 стратегических ракет, однако в настоящее время у них около 900 штук.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Лига.

Он рассказал, что среди ракет, имеющихся на вооружении РФ, — крылатые ракеты Х-555, Х-55, "Калибр" и другие.

Также у разведки есть данные, что Россия имеет на вооружении около 10 тысяч ракет в комплекс С-400 и значительные запасы для С-300.

"Запасы у них еще есть, и они представляют серьезную угрозу для украинской системы противовоздушной обороны", — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов отметил, что России необходимо большое количество ракет не только для того, чтобы обстреливать Украину, но и для того, чтобы сохранять статус "военной сверхдержавы".

"Россия хочет показать, что она способна проводить эффективные действия и в других направлениях. Однако количество ракетного вооружения, о котором мы говорим, известно нашим союзникам и будущим партнерам или врагам россиян", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае заявили, что "ничего не знают" по поводу передачи КНДР баллистических ракет россиянам.

Кроме того, мы ранее информировали, что генерал США сделал заявление о сбитии "Кинжалов" Украиной.

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