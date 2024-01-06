У ГУР розповіли, скільки ракет є на озброєнні у РФ

На початку повномасштабного вторгнення до України у РФ було на озброєнні приблизно 2300 стратегічних ракет, однак наразі вона має їх близько 900 штук.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Ліга.

Він розповів, що серед ракет, які має на озброєнні РФ — крилаті ракети Х-555, Х-55, "Калібр" та інші.

Також у розвідки є дані, що Росіє має на озброєнні близько 10 тисяч ракет до комплексу С-400 і значні запаси для С-300.

"Запаси у них ще є і вони становлять серйозну загрозу для української системи протиповітряної оборони", – підкреслив представник ГУР.

Юсов зазначив, що Росії необхідна велика кількість ракет не тільки для того, щоб обстрілювати Україну, а й для того, щоб зберігати статус "військової наддержави".

"Росія хоче показати, що вона здатна проводити ефективні дії і на інших напрямках. Проте кількість ракетного озброєння, про яке ми говоримо, відомо нашим союзникам та майбутнім партнерам, чи ворогам росіян", – зауважив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї заявили, що "нічого не знають" щодо передавання КНДР балістичних ракет росіянам.

Крім того, ми раніше інформували, що генерал США зробив заяву про збиття "Кинджалів" Україною.

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