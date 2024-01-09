Гороскоп на 10 января для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит сдерживать эмоции

День, когда – вопреки традиционным рекомендациям не стоит сдерживать эмоции, какого бы характера – позитивного или негативного – они ни были.

Можно – и нужно – выплескивать свое настроение: бить посуду или подушки, рвать бумагу, кричать, в конце концов, – главное, делать это в одиночестве, чтобы никто не увидел и в результате не пострадал.

Овен

Велик риск стать жертвой мошенников и грабителей, поэтому не стоит ходить в одиночестве по безлюдным улицам в темное время суток и доверять незнакомым людям – помните: кто предупрежден, тот вооружен.

Телец

Не стоит отмахиваться от сна, который приснится в эту ночь: при всей своей фантастичности он может дать важную подсказку относительно того, как поступить в той или иной жизненной ситуации.

Близнецы

Не стоит отвечать грубостью на грубость, от кого бы она ни исходила: так уж сегодня сложатся обстоятельства, что это может вызвать виток вражды, выйти из которого окажется совсем непросто.

Рак

Уладить конфликт между друзьями или коллегами можно будет, выступив в роли рефери на ринге: завоюйте авторитет, продемонстрировав свое хорошее отношение как одной, так и другой стороне конфликта.

Лев

Залогом профессионального – прежде всего карьерного – успеха станет умение грамотно презентовать себя в глазах начальства: необходимо не только показать способности, но и доказать свою незаменимость

Дева

Успешными будут любые дела, но самыми перспективными окажутся те, что связаны с куплей-продажей недвижимости: именно сегодня удастся с выгодой приобрести дом или квартиру своей мечты.

Весы

Удачу в бизнесе звезды обещают только тем, кто будет скрупулезно изучать документы, которые необходимо подписать, в противном случае из-за мелкой, но досадной опечатки можно больше потерять, чем приобрести.

Скорпион

Бороться с негативными мыслями и эмоциями лучше всего при помощи активных действий – как на работе, так и дома: нельзя оставлять свободного времени для размышлений.

Стрелец

Поддерживать настроение на высоком уровне поможет общение с друзьями или любимыми людьми – главное, выбрать тех, кто точно не начнет упрекать или обижать, остальных лучше сегодня проигнорировать.

Козерог

Неожиданная прибыль, которая возможна в этот день, не повод для других финансовых операций – они с большой долей вероятности окажутся убыточными.

Водолей

Нежелательно, принимать профессиональное предложение, которое возможно в этот день, не подумав: прежде чем дать согласие, необходимо тщательно обмозговать этот шаг, взвесив все за и против.

Рыбы

Не стоит нервничать по незначительным поводам: уже завтра они могут показаться не стоящими внимания, а потраченное на эти переживания здоровье вернуть не удастся.

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