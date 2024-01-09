Гороскоп на 10 января для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит сдерживать эмоции

День, когда – вопреки традиционным рекомендациям не стоит сдерживать эмоции, какого бы характера – позитивного или негативного – они ни были.
Можно – и нужно – выплескивать свое настроение: бить посуду или подушки, рвать бумагу, кричать, в конце концов, – главное, делать это в одиночестве, чтобы никто не увидел и в результате не пострадал.
Овен
Велик риск стать жертвой мошенников и грабителей, поэтому не стоит ходить в одиночестве по безлюдным улицам в темное время суток и доверять незнакомым людям – помните: кто предупрежден, тот вооружен.
Телец
Не стоит отмахиваться от сна, который приснится в эту ночь: при всей своей фантастичности он может дать важную подсказку относительно того, как поступить в той или иной жизненной ситуации.
Близнецы
Не стоит отвечать грубостью на грубость, от кого бы она ни исходила: так уж сегодня сложатся обстоятельства, что это может вызвать виток вражды, выйти из которого окажется совсем непросто.
Рак
Уладить конфликт между друзьями или коллегами можно будет, выступив в роли рефери на ринге: завоюйте авторитет, продемонстрировав свое хорошее отношение как одной, так и другой стороне конфликта.
Лев
Залогом профессионального – прежде всего карьерного – успеха станет умение грамотно презентовать себя в глазах начальства: необходимо не только показать способности, но и доказать свою незаменимость
Дева
Успешными будут любые дела, но самыми перспективными окажутся те, что связаны с куплей-продажей недвижимости: именно сегодня удастся с выгодой приобрести дом или квартиру своей мечты.
Весы
Удачу в бизнесе звезды обещают только тем, кто будет скрупулезно изучать документы, которые необходимо подписать, в противном случае из-за мелкой, но досадной опечатки можно больше потерять, чем приобрести.
Скорпион
Бороться с негативными мыслями и эмоциями лучше всего при помощи активных действий – как на работе, так и дома: нельзя оставлять свободного времени для размышлений.
Стрелец
Поддерживать настроение на высоком уровне поможет общение с друзьями или любимыми людьми – главное, выбрать тех, кто точно не начнет упрекать или обижать, остальных лучше сегодня проигнорировать.
Козерог
Неожиданная прибыль, которая возможна в этот день, не повод для других финансовых операций – они с большой долей вероятности окажутся убыточными.
Водолей
Нежелательно, принимать профессиональное предложение, которое возможно в этот день, не подумав: прежде чем дать согласие, необходимо тщательно обмозговать этот шаг, взвесив все за и против.
Рыбы
Не стоит нервничать по незначительным поводам: уже завтра они могут показаться не стоящими внимания, а потраченное на эти переживания здоровье вернуть не удастся.
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