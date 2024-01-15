"Бавовна" в Мелитополе: оккупантов подорвали вместе с техникой — подробности от ГУР

В Мелитополе силы сопротивления подорвали российских захватчиков и их технику.

Во временно оккупированном Мелитополе 14 января 2024 года по улице Гоголя раздался мощный взрыв – силы сопротивления подорвали четырех российских захватчиков и их технику.

Об этом сообщает ГУР.

Так, в результате проведенного специального мероприятия был взорван автомобиль УАЗ "Patriot" с оккупантами.

"Вместе с московским внедорожником поражения потерпели четыре оккупанта. Прилегающие к месту происшествия улицы перекрыли, приехало несколько автомобилей с медиками. Впрочем, по предварительной информации, врачи понадобились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 14 января появилась информация о сбитии уникального самолета-разведчика РФ А-50 и подведении Ил-22М над Азовским морем. Какие версии сбития российских самолетов, что говорят эксперты и как это повлияет на ситуацию на фронте – читайте на сайте ТСН.ua.

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