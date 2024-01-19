Похолодання в Україні: синоптикиня повідомила, коли вдарить мороз

Найближчими днями - 20 та 21 січня - в Україні знову стане холодніше.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у ніч проти суботи температура повітря становитиме -2...8℃, а на крайній півночі місцями буде до -10℃.

"У неділю в Україні переважатиме холодна погода, проте серйозних опадів не передбачається. Хіба що на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині та у Кропивницькому з районами можливий невеликий сніг. Підвищення температури повітря очікується від 24 січня. А наступне похолодання прийде 28 січня", - написала вона.

Завтра, 20 січня, вдень у більшості областей України буде від -3℃ до +1℃. На південному сході буде тепло, на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині +2...4℃.

У суботу мокрий сніг, місцями із дощем, очікується у центральних областях, на півдні та південному сході.

На півночі, заході України 20 січня без істотних опадів, а в західних областях навіть ймовірні сонячні прояснення.

У Києві у суботу без опадів, але дещо похолоднішає. Вночі прогнозують -4...6℃, а вдень -1...3℃. На дорогах ожеледиця, буде слизько.

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