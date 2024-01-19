Похолодание в Украине: синоптик сообщила, когда ударит мороз

В ближайшие дни — 20 и 21 января — в Украине снова станет холоднее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в ночь на субботу температура воздуха будет составлять -2...8℃, а на крайнем севере местами будет до -10℃.

"В воскресенье в Украине будет преобладать холодная погода, однако серьезных осадков не предвидится. Разве что на Полтавщине, Днепропетровщине, Черкасской области и Кропивницком с районами возможен небольшой снег. Повышение температуры воздуха ожидается с 24 января. А следующее похолодание придет 28 января", — написала она.

Завтра, 20 января, днем в большинстве областей Украины будет от -3℃ до +1℃. На юго-востоке будет тепло, в Запорожье, Донбассе и Луганской области +2...4℃.

В субботу мокрый снег, местами с дождем, ожидается в центральных областях, на юге и юго-востоке.

На севере, западе Украины 20 января без существенных осадков, а в западных областях даже возможны солнечные прояснения.

В Киеве в субботу без осадков, но несколько похолодает. Ночью прогнозируют -4...6℃, а днем -1...3℃. На дорогах гололедица, будет скользко.

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