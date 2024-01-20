Таропрогноз на 15-21 января 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро привлекаю человечество своей мистикой и магией. Они окутаны многочисленными легендами и повествованиями, однако на самом деле являются своеобразной энциклопедией символов, по которой гадалки толкуют символы, зашифрованные в этих картах.

Предлагаем узнать, что ожидает вас с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта свидетельствует об исполнении желаний, эмоциональном удовольствии, чувственности. Она убеждает вас, что нужно приложить совсем немного усилий, чтобы мечты стали реальностью. Эта карта повествует о сексуальном удовольствии, простых радостях жизни, удовольствии от достигнутого, насыщенной жизни, поступлении благодати, веселой компании, нетерпимости к любым ограничениям.

В то же время "Девятка кубков" напоминает о том, что следует помнить об ответственности за последствия своих желаний, гордиться своими достижениями и осознавать, что вы действительно хотите от жизни. Ведь очень часто мы желаем одного, а когда получаем желаемое, то выясняется, что мы действительно хотели совсем другое.

Но следует быть осторожными, ведь если долго греться в лучах собственной славы, то можно или оттолкнуть окружение или вызвать сильную зависть. Помните, что зависть рождает обиду, уничтожает любовь и заставляет завистников начинать манипуляции.

Таропрогноз на работу и карьеру

Карта недели — "Восьмерка жезлов"

Эта карта Таро рассказывает об ограничениях, самоуничтожении, изоляции и чувствительности. Одним словом, вы, наверное, устали от своей нынешней работы или профессии, потому что эта карта говорит и о "жизни за стеклом", отсутствии свободы выбора, ощущении ловушки и ожидании спасения, слабости и скованности определенными иллюзиями.

Карта подсказывает, что вы можете освободиться от своих "пут" и найти новую и интересную работу, которая будет вам по вкусу, однако вы остаетесь связанными. Вы прямо сейчас не хотите сделать первый шаг для своего блага.

Конечно, трудно выпутаться из ограничений лености и апатии и прорваться сквозь определенные окружающие иллюзии, но если не сделать хоть что-то, то ситуация не изменится. Не ждите спасителя: никто вас не спасет, кроме вас самих.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка жезлов"

Эта карта Таро свидетельствует о готовности, защите, силе и осознании. Она сообщает о вашем ощущении беззащитности, построении "стен на всякий случай", напоминании о прошлых неудачах. В то же время она говорит о развитии силы, заботе о будущем, развитии силы через самосознание, готовность ко всему, настойчивость и подозрительность к чужим действиям.

"Девятка жезлов" сообщает и о том, какой бы период ни подходил в вашей жизни к завершению, вы готовы двигаться дальше. Научитесь видеть свои сильные и слабые стороны, признавать свои недостатки и понимать свой потенциал, чувствительно реагировать на текущие события и преодолевать все трудности.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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