У Хорватії розпустили парламент, щоб провести позачергові вибори

На думку аналітиків, хорватський прем'єр Пленкович хоче провести дострокові вибори через побоювання, що його партія втратить популярність.

Законодавці Хорватії проголосували за розпуск Хорватського сабору – однопалатного парламенту країни для того, щоб розпочати проведення виборів. Вони мають відбутися протягом наступних двох місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Спочатку вибори планувалися на осінь, але уряд вирішив провести їх перед виборами в Європарламент у червні.

Офіційну заяву про розпуск парламенту подали 11 опозиційних партій на чолі з Соціал-демократичною партією (SDP) та лівою екологічною партією "Можемо!" після хвилі протестів проти політики провладного Хорватського демократичного союзу (HDZ) на чолі з чинним прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.

Очікується, що президент Зоран Міланович офіційно призначить дату виборів цього тижня.

Попередні парламентські вибори у Хорватії проходили 5 липня 2020 року. Перемогу на них здобула партія ХДС, отримавши 66 місць. Правоцентристський ХДС очолював уряд протягом останніх трьох термінів, а Пленкович був прем'єр-міністром протягом останніх восьми років.

Нагадаємо, що Міноборони Хорватії пропонує повернути призов до армії.

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