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В Україні оголошена повномасштабна тривога

В Україні оголошена повномасштабна тривога

Фото: Дарницька райдержадміністрація.

Пройдіть до укриття.

Сьогодні, 24 березня, в Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога. "Почервоніли" всі області.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня Росія завдала масованого удару по Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети і “Шахеди” розлетілись Україною! На Львівщині є влучання! У Києві ліквідовують наслідки!

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