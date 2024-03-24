В Украине объявлена полномасштабная тревога

Сегодня, 24 марта, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — сообщили в Воздушных силах.

Напомним, в ночь на 24 марта Россия устроила массированный удар по Украине.

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