В Украине объявлена полномасштабная тревога

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Сегодня, 24 марта, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — сообщили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 24 марта Россия устроила массированный удар по Украине.
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