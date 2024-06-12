На війні загинули двоє індусів-найманців російської армії

Індія вимагає від російської влади в звільнити з армії всіх громадян Індії.

У війні Росії проти України загинули двоє громадян Індії, які були завербовані російською армією.

Про це повідомили в МЗС Індії.

"Ми з жалем констатуємо, що двоє громадян Індії, які були завербовані російською армією, нещодавно були вбиті під час конфлікту між Росією та Україною, що триває", – йдеться в заяві дипломатичного відомства.

Там зазначили, що посольство Індії в Москві чинить тиск на російську владу, включно з Міноборони, щодо якнайшвидшої репатріації останків загиблих.

"Міністерство закордонних справ і посольство Індії в Москві рішуче звернулися до російського посла в Нью-Делі та російської влади в Москві відповідно щодо дострокового звільнення та повернення всіх громадян Індії, які перебувають у російській армії", – повідомили в міністерстві.

Індія також заявила про вимогу перевірити припинення будь-якого подальшого вербування її громадян російською армією. В МЗС наголосили, що "такі дії не будуть узгоджуватися з нашим партнерством".

У відомстві закликали громадян Індії бути обережними під час пошуку можливостей працевлаштування в Росії.

Нагадаємо, в березні Reuters повідомило, що в Індії правоохоронні органи ліквідували мережу торгівлі людьми, яка заманювала молодих чоловіків до Росії нібито на роботу, де насправді їх вербували на війну проти України.

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