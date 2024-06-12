70-річна Опра Вінфрі потрапила до лікарні: "Це дуже серйозно"

Відома американська ведуча Опра Вінфрі потрапила до лікарні.

Про це виданню Daily Mail розповіла подруга знаменитості – телезірка Гейл Кінг. Вона повідомила, що в 70-річної Опри Вінфрі виникли проблеми зі шлунком. Ведуча потрапила до лікарні зі зневодненням, де медики поставили їй крапельницю.

"У неї була якась хвороба шлунку, шлунковий грип. Її нудило та мучила діарея. Я не буду надто відвертою, але вона опинилася в лікарні зі зневодненням. Їй зробили крапельницю, тому це було дуже серйозно", – розповіла Гейл Кінг.

Опра Вінфрі / Фото: Associated Press

Подруга Опри Вінфрі також не стала розповідати, як телеведуча нині почувається. Кінг лише наголосила, що з Опрою "все буде гаразд".

Зазначимо, Опра Вінфрі потрапила до лікарні за п'ять місяців після того, як зізналась, що вживає препарати для схуднення. Зокрема, ведуча раніше просто приголомшила своїм зовнішнім виглядом та здивувала результатами схуднення. Спочатку Вінфрі тримала в таємниці, як їй це вдалося, а згодом зізналась, що вживала ліки для діабетиків, які допомогли їй позбутися зайвої ваги.

Опра Вінфрі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Слава Камінська ділилася, що її 8-річну доньку госпіталізували до лікарні. Лаура опинилася в медзакладі за кордоном.

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