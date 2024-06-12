Померла легендарна французька співачка Франсуаза Арді, яка творила у стилі шансон.

Сумну звістку у своєму Facebook повідомив син виконавиці Тома Дюртон. Артиста пішла з життя 11 червня. Франсуаза Арді не стало у віці 80 років.

"Мама пішла…", - поділився сумною звісткою син співачки.

Франсуаза Арді / Фото: Associated Press

Зазначимо, протягом багатьох років Франсуаза Арді боролася з тяжкими хворобами. Від 2004 року артистка лікувалася від лімфоми. 2019 року співачка повідомила, що страждає від раку. Лікування від тяжкої хвороби призвело до того, Арді втратила слух на одне вухо. Співачка боролася за те, аби у Франції узаконили евтаназію. Зокрема, виконавиця зізнавалася, що їй тяжко дається переживати кожен день, а подвійний рак гортані і лімфатичної системи завдає нестерпних страждань.

Франсуаза Арді в молодості / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно померла російська акторка Анастасія Заворотнюк. Життя артистки забрав рак головного мозку четвертої стадії.

Читайте також: