Буданов розповів про плани Росії у війні проти України

Росія прагне знищити усю Україну.

Саме це є головною метою РФ у війні проти України, а не окупація кількох областей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова ГУР МО Кирило Буданов.

"Ми орієнтуємося на свою власну інформацію. Ще раз нагадую, що саме ми були першими, хто сказав що і як буде відбуватися. Тому з повною відповідальністю можу вам заявити, плани Росії – це повне знищення України, абсолютне повне. А будь-які інсинуації на рахунок того, а, можливо, їм вистачить Донбасу, я попрошу мені навіть такі питання не ставити. Ми не будемо торгувати територіями", - сказав Буданов.

Нагадаємо, російські окупанти все частіше ведуть розмови зі своїми рідними, в яких говорять, що не мають бажання воювати, тож пишуть рапорти на звільнення.

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