Пролежав під водою 80 років: у Британії знайшли загублений бомбардувальник

Пролежав під водою 80 років: у Британії знайшли загублений бомбардувальник

Легкий бомбардувальник-штурмовик Martin 187 Baltimore був втрачений у Середземному морі 80 років тому. Однак у процесі нещодавнього дослідження експерти нарешті знайшли літак.

За оцінками фахівців, літак або був уражений ворожим вогнем, або у нього відмовив двигун. Martin 187 Baltimore впав приблизно за 500 м від узбережжя Лінози.

Про це пише Express.

Під час свого злощасного кінця бомбардувальник виконував розвідувальну місію. У записах ескадрильї зазначено, що літак злетів о 12:45, 15 червня 1942 року. Він вилетів на пошуки корабля в районі Пантелерії, але не повернувся на базу в Мальті.

Насправді літак було знайдено на морському дні 2016 року, але вченим знадобилося цілих 6 років, щоб зібрати воєдино військові записи та свідчення місцевих жителів, перш ніж вони змогли його остаточно ідентифікувати у своєму новому дослідженні.

Martin 187 Baltimore — двомоторний легкий штурмовик-бомбардувальник, побудований компанією Glenn L. Martin у США під позначенням A-30.

Раніше стало відомо, що у Філіппінському морі виявили американський військовий корабель, який затонув на рекордній глибині - 6895 метрів.

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