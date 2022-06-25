У Перу під час ремонту знайшли давню гробницю інків

У Перу під час ремонту знайшли давню гробницю інків

Під час ремонту перуанець Іполіто Тіко знайшов у себе під будинком у Лімі гробницю інків.

У результаті знахідкою зайнялися вчені.

Про це пише The Guardian.

Поховання, викопане під будинком, містило рештки заможних людей. Такого висновку експерти дійшли через те, що залишки були загорнуті в тканину поруч із керамікою та багатими прикрасами.

Крім того, як заявив провідний автор дослідження Хуліо Абанто, 500-річна гробниця містила безліч похоронного приладдя, щільно загорнутого в тканину.

На думку дослідників, поховані люди були представниками еліти суспільства ріріканчо, культури, яка колись населяла сучасну Ліму до того, як могутні інки почали правити великою імперією на заході Південної Америки в 1400-х роках.

Нагадаємо, у Мексиці на будівельному майданчику археологи знайшли 1500-річне місто майя.

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