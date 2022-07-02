Біля Лисичанська йдуть запеклі бої: яка ситуація у місті 2 липня

Біля Лисичанська йдуть запеклі бої: яка ситуація у місті 2 липня

Лисичанськ перебуває під контролем українських військових, але біля міста йдуть запеклі бої.

У Нацгвардії наголосили, що місто не оточене російськими військовими.

Про це повідомляє представник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону у суботу, 2 липня.

За його словами, зараз найбільш "гарячими" точками залишаються Лисичанський, Бахмутський напрямки і Харківська область. Мета Росії незмінна, вона хоче вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Лисичанськ залишається під контролем українських захисників, але біля міста йдуть запеклі бої.

Як раніше повідомляли, за минулу добу, 1 липня, Збройні сили України відбили два масованих наступи росіян на Луганщині – в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог намагався провести розвідку боєм. В обох випадках загарбники відійшли.

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