У небі над Одещиною ППО знищила російську ракету

У небі над Одещиною ППО знищила російську ракету

В ніч проти 2 липня, російські окупанти знову намагалися атакувати Одесу.

ЗСУ змогли відбити атаку та знищити ціль за допомогою системи ППО.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, в небі над областю збили ворожу ракету Х-31, яка летіла з боку Чорного моря.

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"Одещина. Пізно ввечері підрозділ ППО знищив ворожу ракету Х-31. російський літак атакував наш регіон з боку Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня російські літаки цинічно завдала ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області, коли люди спали.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про 21 жертву та 38 постраждалих. У зв'язку з трагедією 2 липня в області оголошено День жалоби за загиблими.

Відомо, російські окупанти випустили по Білгород-Дністровському району Одеської області три ракети Х-22. Ракети були запущені літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.