Третя авіатроща за останні вісім днів: у Росії впав вертоліт Мі-8

Третя авіатроща за останні вісім днів: у Росії впав вертоліт Мі-8

У Якутії, що в Росії, 29 червня впав вертоліт Мі-8.

Причиною падіння вертольоту в державі-агресорці називають технічні неполадки.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За даними пропагандистів, вертоліт Мі-8 займався гасінням масштабних пожеж у тайзі. Зненацька він упав. Росіяни повідомляють, що "вертоліт розбився під час зіткнення зі землею".

Відомо, що на борту, крім трьох членів екіпажу було ще 20 працівників "Авіалісохорони". На їх пошуки вже відрядили інший літак.

Зазначимо, що це вже третє за вісім днів падіння літальних апаратів у Якутії. Раніше там розбились два літаки.

Нагадаємо, в Якутії, що у Росії, 21-22 червня з радарів зникли два літаки. Літак Ан-30 розбився під час посадження, а Ан-2 - досі не знайдений.

Також в Україні у неділю, 26 червня, збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

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