Долітався: в Україні збили ще один російський вертоліт Ка-52

В Україні у неділю, 26 червня, збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Російський розвідувально-ударний вертоліт збили миколаївські десантники з ПЗРК "Ігла".
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
"Підрозділом протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади м. Миколаїв ДШВ ЗС України з ПЗРК “Ігла” збито російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, український захисник збив російський вертоліт та присвятив цю перемогу своїй одномісячній дитині.
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