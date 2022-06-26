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Долітався: в Україні збили ще один російський вертоліт Ка-52

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Долітався: в Україні збили ще один російський вертоліт Ка-52

Фото: Вертольоти Росії

В Україні у неділю, 26 червня, збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Російський розвідувально-ударний вертоліт збили миколаївські десантники з ПЗРК "Ігла". 

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ. 

"Підрозділом протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади м. Миколаїв ДШВ ЗС України з ПЗРК “Ігла” збито російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор”, - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, український захисник збив російський вертоліт та присвятив цю перемогу своїй одномісячній дитині

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