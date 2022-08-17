Церковне свято 18 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 18 серпня в церковному календарі

18 серпня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Євсигнія (на Русі - Євстигней). Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 18 серпня — день пам’яті святого мученика Євсигнія

У четвер, 18 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого мученика Євсигнія.

Мученик Євсигній народився в Антіохії в середині III ст. Протягом шістдесяти років він служив у військах римських імператорів Діоклетіана, Максиміана Геркуліта, Констанція Хлора, Костянтина Великого і його синів. На початку царювання святого Костянтина Великого Євсигній був свідком явища на небі зоряного Хреста, що віщував йому перемогу. У старості святий Євсигній залишив військову службу і пішов до своєї Батьківщини. Там він проводив час в молитвах, пості і відвідуванні храмів Божих. Так він дожив до царювання Юліана Відступника (361-363), який прагнув відновити язичництво.

За доносом одного з антіохійських громадян, святий Євсигній як християнин постав перед судом імператора Юліана 362 року. Він безбоязно викрив імператора в відступі від Христа, поставив йому в приклад його небожа святого Костянтина Великого і докладно розповів, як він був очевидцем явища на небі знамення Хреста. Юліан не пожалував глибоку старість святого Євсигнія, якому було тоді 110 років, і наказав відтяти йому голову.

Церковний календар на 18 серпня: відео

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