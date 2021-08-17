Церковный праздник 18 августа: день памяти мученика Евсигния

В этот день судили, какой будет погода в декабре.

18 августа православная церковь чтит память святого Евсигния (на Руси - Евстигней). На Евстигнея было принято замесить ячменный хлеб с первого намолота. Также ели сырой лук с хлебом, солью и квасом.

История праздника

Мученик Евсигний родился в Антиохии в середине III в. В течение шестидесяти лет он служил в войсках римских императоров Диоклетиана, Максимиана Геркула, Констанция Хлора, Константина Великого и его сыновей. В начале царствования святого Константина Великого Евсигний был свидетелем явления на небе звездного Креста, который предвещал ему победу. В старости святой Евсигний оставил военную службу и ушел на Родину. Там он проводил время в молитвах, посте и посещении храмов Божиих. Так он дожил до царствования Юлиана Отступника (361-363), который стремился восстановить язычество.

По доносу одного из антиохийских граждан, святой Евсигний как христианин предстал перед судом императора Юлиана в 362 году. Он безбоязненно разоблачил императора в отступлении от Христа, поставил ему в пример его племянника святого Константина Великого и подробно рассказал, как он был очевидцем явления на небе знамения Креста. Юлиан не пощадилглубокой старости святого Евсигния, которому было тогда 110 лет, и приказал отсечь ему голову.

Народные традиции и приметы

На Руси на Евстигнея было принято заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась нечистая сила. Днем, во время жатвы, крестьяне пытались найти такой стебель, на котором одновременно выросло несколько колосков. Если кому-то попадались двенадцать колосьев на одном стебле, такую ​​находку называли "ржаной маткой» и сохраняли до следующей весны. При посеве зерна с ржаной матки первыми бросали в землю ради богатого урожая.

Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее: на закате выходили в поле и кричали во весь голос. Если эхо слышалось далеко — это предвещало солнечный день, если близко — ждали дождя.

Какая погода 18 августа — таким и декабрь будет

Если лук прозревал 18 августа — считалось, что крестьянин урожай потерял

Земляные черви выползли 18 августа из-под земли — жди дождя

Что запрещено делать 18 августа

В этот день нельзя петь по дороге.

Не стоит делать важные покупки, лучше отложить этот процесс на более удачный день.

В этот день не стоит ссориться в доме, ехать в путешествие или командировку.

Также нельзя выбрасывать остатки со стола.

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