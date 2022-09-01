Протягом дня окупанти обстріляли п`ять громад Сумщини, зафіксовано понад 100 прильотів - Живицький

Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ, є руйнування.
Протягом дня окупанти обстріляли п`ять громад Сумщини, зафіксовано понад 100 "прильотів".
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його словами, сьогодні росіяни здійснили сім обстрілів п`яти громад області − Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської.
”Зафіксовано понад 100 прильотів. Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ. На щастя, без жертв. Але є руйнування”, - розповів голова ОВА.
Живицький додав, що внаслідок обстрілу Краснопільської громади пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське.
Нагадаємо, ЗСУ за день "демілітаризували" дев'ять складів боєприпасів і два командних пункти окупантів.
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