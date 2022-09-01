Дефіцит зброї у Росії: військовий експерт розповів, скільки ще протримається РФ

Петро Черник зазначив, що на далекому заураллі зброї є ще доволі багато.

Росія вже вичерпала зброю, яка була на ближніх до України територіях. Окупанти навіть забрали 12 тисяч тонн зброї у білорусів, однак на далекому заураллі зброї є ще доволі багато.

Про це повідомив військовий експерт Петро Черник на каналі NTA.

"Тому я би понизив цей градус, що до нового року у противника закінчиться все. Чому ця фаза дуже гаряча саме зараз? Осінь на носі, восени зайдуть дощі. Маємо це розуміти. Важка техніка рухається зараз суходолом. Під час сезону дощів це буде практично неможливо. Однак артилерійські дуелі, на мій погляд, це та перспектива, яка чекає нас у воєнному сенсі", - пояснив він.

Черник зазначив, що українці зможуть по-справжньому видихнути за чотирьох обставин.

"Перше: Російська Федерація дефрагментувалася, розпалася.

Друге: у Росії забрали ядерну зброю

Третє: те, що утворилася умовна "руская республіка", вона й так буде великою. Їх відсікли від дармових сибірських ресурсів – нафти і газу.

Четверте: ми вступили до НАТО.

А тепер чесно – це станеться швидко?", - сказав експерт.

Петро Черник наголосив, що головна мета цієї війни – ліквідувати російську державність.

"На планеті Земля тиранічна, цілісна 1/9 суші з імперською філософією не уживеться з демократичною Україною: або ми їх, або вони нас... Я би хотів донести головний посил: це – не спринтерський забіг, це - не стаєрський забіг, це - марафон. І він, направду, дуже важкий і може бути довгим. Дай Боже, щоб усе обсипалося", - підсумував експерт.

Нагадаємо, російські військові планують відновити наступ на Донбас та Запорізьку область. Для цього, на думку військового експерта Сергія Грабського, у Росії є достатньої людських ресурсів. Грабський зауважив, що Кремль на сьогодні використав лише 10% від загальної мільйонної армії.

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