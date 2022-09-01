Россиянка совершила самоубийство, потому что боялась ядерной войны

Женщина оставила предсмертную записку о том, что она не хочет умирать во время ядерной войны.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

Жительница Москвы болела депрессией. Тело 37-летней женщины обнаружил ее родственник после того, как она долго не выходила на связь. Россиянка повесилась в своей квартире. У ее тела была записка о том, что она не хочет умирать в ядерной войне.

"Я не хочу умирать в ядерной войне. Лучше я, чем мама. Очень люблю маму. Я иду к деду", — говорилось в предсмертной записке.

Напомним, ученые оценили последствия возможной ядерной войны.

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