Россиянка совершила самоубийство, потому что боялась ядерной войны

В Москве 37-летняя женщина совершила самоубийство, потому что боялась ядерной войны.
Женщина оставила предсмертную записку о том, что она не хочет умирать во время ядерной войны.
Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.
Жительница Москвы болела депрессией. Тело 37-летней женщины обнаружил ее родственник после того, как она долго не выходила на связь. Россиянка повесилась в своей квартире. У ее тела была записка о том, что она не хочет умирать в ядерной войне.
"Я не хочу умирать в ядерной войне. Лучше я, чем мама. Очень люблю маму. Я иду к деду", — говорилось в предсмертной записке.
Напомним, ученые оценили последствия возможной ядерной войны.
Читайте также:
- Путин либо начнет ядерную войну, либо даст заднюю: Жданов – о ситуации в России
- Какие страны легче всего переживут ядерную войну: прогнозы ученых
- "РФ прибегает к безответственным угрозам ядерной кнопкой" — Блинкен о шантаже Кремля