Конгресс США внес резолюцию об исключении России из Совбеза ООН — Foreign Policy

В тексте резолюции отмечается, что нарушения Устава ООН подвергают сомнению право России на постоянное членство в Совбезе.

Двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Двухпартийная Хельсинкская комиссия, призвавшая в октябре госсекретаря США Энтони Блинкена выразить протест против статуса России как постоянного члена Совета Безопасности, предлагает Конгрессу признать, что война России нарушила цели и принципы ООН, и просит правительство США принять меры для ограничения ее прав в ООН.

В резолюции Конгресса, текст которой предоставили изданию, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, говорится, что Россия допустила грубые нарушения Устава ООН, которые ставят под сомнение ее право занимать место в Совете Безопасности. Речь идет, в частности, о незаконном голосовании об аннексии четырех украинских областей, совершении зверств в украинских городах, таких как Буча, бряцании ядерным оружием и создании рисков для мирового снабжения продовольствием.

Украина также выступает за то, чтобы Россия была выведена из Совбеза, хотя эксперты остаются скептическими относительно реальности такой возможности. Устав ООН не содержит никаких положений по устранению постоянного члена Совета Безопасности. Участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза потребовалась бы поправка в Устав. Впрочем, по тому же основному документу, для внесения поправок необходимо согласие всех постоянных членов Совбеза.

Россия имеет право наложить вето на подобное предложение и, как доказывает практика, уже неоднократно этим пользовалась.

В конце концов, пишет издание, существует еще один вариант, поддержанный в том числе и некоторыми юристами. Он намерен обжаловать статус России как наследницы места Советского Союза в Совете Безопасности.

Напомним:

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских военных преступников.

Решение было принято единогласно – все 30 стран НАТО поддержали соответствующий документ. После этого резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО. Также отмечается, что документ содержит ряд важных для Украины решений – увеличение поставок Украине вооружения, разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО, создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

В резолюции также закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию страной-террористом. Это первая международная организация, признавшая РФ государством-террористом. Документ был принят единогласно, за него проголосовали 99 членов депутатов, присутствовавших в зале, 1 воздержался.

РФ и Иран создали ось зла: в ООН считают, что Россия продолжает лгать

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