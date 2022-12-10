В США убеждены, что РФ напрасно использует время Совбеза ООН

Вопрос, по которому РФ созвала заседание СБ ООН, — о якобы незаконных потоках западных вооружений из Украины, является очередной теорией сговора.
Об этом заявил на заседании Совбеза заместитель постоянного представителя США при ООН посол Ричард Миллс, пишет Укринформ.
« Это РФ цинично созвала эту встречу, заявив о существовании незаконного сговора с поставками (западного – ред.) оружия из Украины, однако де-факто другие страны за этим столом обратили внимание, что именно Россия причастна к нелегальной сделке с иранскими БПЛА, переданными в РФ в нарушение резолюции ООН», – добавил представитель США.
Чиновник подчеркнул, что РФ продолжает применять иранские дроны против мирных городов, гражданской инфраструктуры в Украине, что приводит к жертвам среди мирных граждан.
«Мы не видели никаких достоверных доказательств перенаправления (из Украины – ред.) вооружения, предоставленного США», – отметил Миллс.
По его мнению, Россия такими действиями пытается отвлечь мировое сообщество от своей агрессивной войны против Украины. Так было с мифическим «биологическим оружием» и «грязной бомбой».
"Мы знаем о большом количестве вероятных свидетельств от широкого круга источников, которые представители российских сил совершали насилие, пытки, казни", — добавил американский дипломат.
Он резюмировал, что Совет Безопасности должен рассматривать не вынесенный РФ вопрос о поставках западного оружия в Украину, которое противостоит агрессивной войне Кремля, а собственно агрессию России.
Напомним, ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предлагает переименовать Россию в Московию.
Кроме того, мы ранее информировали, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя скрылся из зала заседания Совбеза ООН 6 декабря, на котором обсуждается гуманитарная ситуация в Украине, связанная с обстрелами гражданских и объектов инфраструктуры.
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