Астрологический прогноз на 10 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: принимая важные жизненные и профессиональные решения, необходимо учитывать вероятность "подводных камней", которые могут всерьез осложнить ситуацию, тем более что ни на первый, ни на второй взгляд их не будет видно. Можно отправляться в поездки, переезжать на новое место жительства и заниматься домашними делами.

Символ дня: виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, оранжевый, золотой.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, гематит, циркон.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: велика вероятность подхватить инфекционное заболевание, поэтому необходимо избегать мест массового скопления людей или появляться там в медицинской маске.

Питание дня: необходимо отказаться от вредной – жирной и жареной – пищи и соблюдать умеренность в питании.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – они исполняются на третий день.

Стрижка дня: стричься сегодня нежелательно.

Афоризм дня: "Веселые люди быстрее выздоравливают и дольше живут" (французский хирург Амбруаз Паре).

Ангел-хранитель дня: Доркан – отвечает за плодородие, поэтому является покровителем беременных женщин.

Магия и мистика дня: можно своими руками создавать защитные талисманы и обереги.

Табу дня: нельзя грустить – высшие силы могут счесть такое настроение неблагодарностью и отказать человеку в своей помощи.

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