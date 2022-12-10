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Астрологический прогноз на 10 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
142
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 10 декабря

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: принимая важные жизненные и профессиональные решения, необходимо учитывать вероятность "подводных камней", которые могут всерьез осложнить ситуацию, тем более что ни на первый, ни на второй взгляд их не будет видно. Можно отправляться в поездки, переезжать на новое место жительства и заниматься домашними делами. 

Символ дня: виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, оранжевый, золотой. 

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, гематит, циркон. 

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки. 

Болезни дня: велика вероятность подхватить инфекционное заболевание, поэтому необходимо избегать мест массового скопления людей или появляться там в медицинской маске. 

Питание дня: необходимо отказаться от вредной – жирной и жареной – пищи и соблюдать умеренность в питании. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – они исполняются на третий день. 

Стрижка дня: стричься сегодня нежелательно. 

Афоризм дня: "Веселые люди быстрее выздоравливают и дольше живут" (французский хирург Амбруаз Паре). 

Ангел-хранитель дня: Доркан – отвечает за плодородие, поэтому является покровителем беременных женщин. 

Магия и мистика дня: можно своими руками создавать защитные талисманы и обереги. 

Табу дня: нельзя грустить – высшие силы могут счесть такое настроение неблагодарностью и отказать человеку в своей помощи. 

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Дата публикации
Просмотры
142
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