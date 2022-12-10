Астрологічний прогноз на 10 грудня

Плануючи свій день ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: ухвалюючи важливі життєві та професійні рішення, необхідно враховувати ймовірність "підводного каміння", яке може серйозно ускладнити ситуацію, тим більше що ні на перший, ні на другий погляд його не буде видно. Можна вирушати в поїздки, переїжджати на нове місце проживання та займатися домашніми справами.

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, оранжевий, золотий.

Щасливі камені: прозорий аметист, гематит, циркон.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: велика можливість підхопити інфекційне захворювання, тому необхідно уникати місць масового скупчення людей або з'являтися там у медичній масці.

Харчування дня: необхідно відмовитися від шкідливої – жирної та смаженої – їжі та дотримуватися помірності у харчуванні.

Сни дня: сни ночі часто бувають пророчими – вони виконуються на третій день.

Стрижка дня: стригтись сьогодні небажано.

Афоризм дня: "Веселі люди швидше одужують і живуть довше" (французький хірург Амбруаз Паре).

Ангел-охоронець дня: Доркан відповідає за родючість, тому є покровителем вагітних жінок.

Магія та містика дня: можна своїми руками створювати захисні талісмани та обереги.

Табу дня: не можна сумувати – вищі сили можуть вважати такий настрій невдячністю та відмовити людині у своїй допомозі.

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