Чи безпечно годувати дітей грудьми під час хвороби

Навіть якщо ви захворіли, дуже важливо продовжувати годувати грудьми. Навіть якщо ви захворіли, дуже важливо продовжувати годувати грудьми.

Якщо у вас застуда чи грип, лихоманка, діарея або ж COVID-19, продовжуйте годувати грудьми, як зазвичай. Ваша дитина не підхопить інфекцію через грудне молоко – насправді воно міститиме антитіла, щоб зменшити ризик захворіти на ту саму хворобу.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Деякі хвороби все ж є протипоказанням до грудного вигодовування – це активна фаза герпесної інфекції, зараження ВІЛ, вірусом Ебола, бруцельозом. При туберкульозі можна годувати дитину зцідженим молоком, але не грудьми.

Існують лікарські засоби, які можна застосовувати під час годування грудьми, а є ті, що ні. Перед прийманням препарату уважно прочитайте інструкцію до нього або порадьтеся зі своїм лікарем. Це можна зробити в телефонному режимі чи за допомогою онлайн-консультації. Також не забувайте попереджати, що годуєте грудьми, коли вам призначають лікування.

Якщо ви почуваєтесь занадто погано, щоб годувати дитину, попросіть близьких про допомогу. Рідні можуть принести маля для годування та забрати його після завершення. Якщо через хворобу ви маєте знаходитися в лікарні, зціджуйте молоко для того, щоб рідні могли давати його дитині, що залишилася вдома.

Якщо вам довелося перервати грудне вигодовування через хворобу чи приймання препаратів, дуже важливо продовжувати зціджувати молоко відповідно до звичайної кількості годувань. Це допоможе вам відновити грудне вигодовування, щойно це можна буде зробити.

Як і кожна доросла людина, жінка, яка годує грудьми, може вакцинуватись від різних хвороб. Вакцинація не є причиною припиняти грудне вигодовування.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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Важливість грудного вигодовування

Раніше ми розповідали про те, чи можна займатися спортом під час грудного вигодовування. Більшість жінок можуть займатися спортом або іншими фізичними активностями в період, коли вони годують грудьми.

Також стало відомо, що жінка, яка годує грудьми, втрачає близько 500 додаткових калорій на день, виробляючи грудне молоко. Тому варто продовжувати збалансоване різноманітне харчування і вага після пологів поступово повернеться до норми.

Тим часом харчування мами в період лактації має бути різноманітним та збалансованим. Важливо включати у свій раціон овочі та фрукти, крохмалисті продукти (рис, хліб, макарони, картопля), білок (м’ясо, риба, яйця, бобові) та молочні продукти.

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