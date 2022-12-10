Нові виклики: до України завітає заступник генсека ООН

Незабаром Україну відвідає заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, щоб проаналізувати ефективність гуманітарної допомоги в умовах зими.

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, - пише Укрінформ.

Гріффітс перебуватиме в Україні з 12 до 15 грудня, зустрінеться з урядовцями, партнерами ООН з гуманітарних організацій, представниками неурядових організацій і дипломатичного корпусу, а також людьми, котрі постраждали від війни.

За словами посадовця, заступник генсека проаналізує ефективність гуманітарного реагування та нові виклики, які виникають у зв'язку пошкодженнями інфраструктури та зимовими морозами.

Також у Миколаєві Гріффітс відвідає місце проживання внутрішньо переміщених осіб та хлібопекарню, яка працює за підтримки ООН. Він побуває у Херсоні, де огляне пункт розподілу гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що раніше Росія скликає Радбез ООН через підтримку України Заходом. На засідання Росія хоче обговорити постачання озброєння Україні західними країнами.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що постійний представник України в ООН Сергій Кислиця пропонує перейменувати Росію на Московію.

Крім того, ми раніше інформували, що постійний представник Росії при ООН Василь Небензя втік із зали засідання Ради безпеки ООН 6 грудня, на якому обговорюється гуманітарна ситуація в Україні, пов’язана з обстрілами цивільних та об’єктів інфраструктури.

Читайте також:

Трибунал для топкерівництва Росії: в ООН розглядають одразу два варіанти суду