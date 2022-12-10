Новые вызовы: Украину посетит заместитель генсека ООН

В ближайшее время Украину посетит заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, чтобы проанализировать эффективность гуманитарной помощи в условиях зимы.
Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, — пишет Укринформ.
Гриффитс будет находиться в Украине с 12 по 15 декабря, встретится с чиновниками, партнерами ООН по гуманитарным организациям, представителями неправительственных организаций и дипломатического корпуса, а также людьми, пострадавшими от войны.
По словам чиновника, заместитель генсека проанализирует эффективность гуманитарного реагирования и новые вызовы, возникающие в связи с повреждениями инфраструктуры и зимними морозами.
Также в Николаеве Гриффитс посетит место жительства внутренне перемещенных лиц и хлебопекарню, работающую при поддержке ООН. Он посетит Херсон, где осмотрит пункт распределения гуманитарной помощи.
Напомним, что ранее Россия созывает Совбез ООН из-за поддержки Украины Западом. Россия хочет обсудить поставки вооружения Украине западными странами.
Напомним, ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предлагает переименовать Россию в Московию.
Кроме того, мы ранее информировали, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя скрылся из зала заседания Совбеза ООН 6 декабря, на котором обсуждается гуманитарная ситуация в Украине, связанная с обстрелами гражданских и объектов инфраструктуры.
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