Государство будет закупать лекарства против спинальной мышечной атрофии

«Рисдиплам» – чрезвычайно дорогое лекарство, которое может обеспечить полноценную жизнь людям с этим редким генетическим заболеванием.

Лекарство будет получать пациенты, отвечающие определенным критериям, а также по результатам программы расширенного неонатального скрининга, позволяющего выявлять заболевания у новорожденных.

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

Также сегодня был окончательно утвержден перечень еще 8 лекарственных средств, закупаемых государством для безвозмездного лечения пациентов.

"Минздрав совместно с Медицинскими закупками Украины и удалось провести эффективные переговоры с производителями по стоимости лекарственных средств при условии агрессии врага и добиться существенной экономии средств государственного бюджета. Спасибо всем причастным за результативные переговоры с производителями и принятие решения, которое будет спасать жизнь украинцев", — говорится в сообщении.

Эта редкая генетическое заболевание характеризуется прогрессивной мышечной слабостью во всем организме. С возрастом она приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата и, наконец, приковывает больного к инвалидной коляске и кровати.

Сейчас многие семьи в Украине проводят сбор средств на спасительное лечение для детей с подтвержденным диагнозом СМА. Заболевание поражает двигательные нейроны спинного мозга и приводит к нарастающей мышечной слабости. Оно прогрессирует из-за слабости мышц ног и всего тела и к мышцам, отвечающим за глотание и дыхание, в то же время интеллект полностью сохранен.

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Напомним, что мы ранее писали о том, что спинальная мышечная атрофия – беспощадный генетический убийца.

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