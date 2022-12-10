Як підвищити лібідо: практичні поради

На жінок стрес від війни вплинув більше і 38% відчувають зниження лібідо, 17% відчувають підвищення сексуального потягу.

Про це пише в Instagram uahealth.

16% чоловіків відчувають вплив війни, а 25% з початком війни сексу захотілось більше.

Хотіти сексу нормально, не хотіти сексу – теж.

Важливо відчути зміни й зрозуміти, чи турбують вас ці зміни сексуального потягу.

Схема проста і складна водночас: здебільшого, щоб підтримати своє лібідо, треба для початку підтримати свою психіку.

Найпоширеніші причини зниження лібідо – психологічні.

втома, виснаження;

стрес;

самооцінка;

проблеми в стосунках із партнером.

Тому слід:

турбуватись про себе (маленькими кроками); додати будь-яку фізичну активність в життя; звернутись до психотерапевта за допомогою.

Подумайте також про фізичні зміни, які були останнім часом:

чи змінився стан здоров’я?

приймаєте нові медпрепарати?

нещодавно перехворіли?

старт менопаузи?

Нагадаємо, що раніше в Індонезії знищили сотні секс-іграшок, попит на які зріс через пандемію.

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