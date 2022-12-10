Як підвищити лібідо: практичні поради

У більшості українців рівень сексуального потягу залишився незмінним.
На жінок стрес від війни вплинув більше і 38% відчувають зниження лібідо, 17% відчувають підвищення сексуального потягу.
Про це пише в Instagram uahealth.
16% чоловіків відчувають вплив війни, а 25% з початком війни сексу захотілось більше.
Хотіти сексу нормально, не хотіти сексу – теж.
Важливо відчути зміни й зрозуміти, чи турбують вас ці зміни сексуального потягу.
Схема проста і складна водночас: здебільшого, щоб підтримати своє лібідо, треба для початку підтримати свою психіку.
Найпоширеніші причини зниження лібідо – психологічні.
- втома, виснаження;
- стрес;
- самооцінка;
- проблеми в стосунках із партнером.
Тому слід:
- турбуватись про себе (маленькими кроками);
- додати будь-яку фізичну активність в життя;
- звернутись до психотерапевта за допомогою.
Подумайте також про фізичні зміни, які були останнім часом:
- чи змінився стан здоров’я?
- приймаєте нові медпрепарати?
- нещодавно перехворіли?
- старт менопаузи?
Нагадаємо, що раніше в Індонезії знищили сотні секс-іграшок, попит на які зріс через пандемію.
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