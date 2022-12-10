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Як підвищити лібідо: практичні поради

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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320
Час на прочитання
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Як підвищити лібідо: практичні поради

Фото: ТСН.ua

У більшості українців рівень сексуального потягу залишився незмінним.

На жінок стрес від війни вплинув більше і 38% відчувають зниження лібідо, 17% відчувають підвищення сексуального потягу. 

Про це пише в Instagram uahealth.

16% чоловіків відчувають вплив війни, а 25% з початком війни сексу захотілось більше. 

Хотіти сексу нормально, не хотіти сексу – теж. 

Важливо відчути зміни й зрозуміти, чи турбують вас ці зміни сексуального потягу.

Схема проста і складна водночас: здебільшого, щоб підтримати своє лібідо, треба для початку підтримати свою психіку. 

Найпоширеніші причини зниження лібідо – психологічні. 

  • втома, виснаження;
  • стрес;
  • самооцінка;
  • проблеми в стосунках із партнером. 

Тому слід: 

  1. турбуватись про себе (маленькими кроками);
  2. додати будь-яку фізичну активність в життя;
  3. звернутись до психотерапевта за допомогою. 

Подумайте також про фізичні зміни, які були останнім часом: 

  • чи змінився стан здоров’я? 
  • приймаєте нові медпрепарати?
  • нещодавно перехворіли?
  • старт менопаузи?

Нагадаємо, що раніше в Індонезії знищили сотні секс-іграшок, попит на які зріс через пандемію.

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Дата публікації
Перегляди
320
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