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Как повысить либидо: практические советы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
206
Время на прочтение
1 мин
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Как повысить либидо: практические советы

Фото: ТСН.ua

У большинства украинцев уровень сексуального влечения остался неизменным.

На женщин стресс от войны повлиял больше и 38% испытывают понижение либидо, 17% испытывают повышение сексуального влечения.

Об этом пишет в Instagram uahealth.

16% мужчин испытывают влияние войны, а 25% с началом войны секса захотелось больше.

Хотеть секса нормально, не хотеть секса – тоже.

Важно почувствовать изменения и понять, беспокоят ли вас эти изменения сексуального влечения.

Схема проста и сложна одновременно: в большинстве своем, чтобы поддержать свое либидо, нужно для начала поддержать свою психику.

Наиболее распространенные причины снижения либидо – психологические.

  • усталость, истощение;
  • стресс;
  • самооценка;
  • проблемы в отношениях с партнером.

Поэтому следует:

  1. беспокоиться о себе (маленькими шагами);
  2. добавить любую физическую активность в жизнь;
  3. обратиться к психотерапевту за помощью.

Подумайте также о физических изменениях, которые были в последнее время:

  • изменилось ли состояние здоровья?
  • принимаете новые медпрепараты?
  • недавно переболели?
  • старт менопаузы

Напомним, что ранее в Индонезии уничтожили сотни секс-игрушек, спрос на которые вырос из-за пандемии.

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Дата публикации
Просмотры
206
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