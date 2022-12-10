Как повысить либидо: практические советы

На женщин стресс от войны повлиял больше и 38% испытывают понижение либидо, 17% испытывают повышение сексуального влечения.

Об этом пишет в Instagram uahealth.

16% мужчин испытывают влияние войны, а 25% с началом войны секса захотелось больше.

Хотеть секса нормально, не хотеть секса – тоже.

Важно почувствовать изменения и понять, беспокоят ли вас эти изменения сексуального влечения.

Схема проста и сложна одновременно: в большинстве своем, чтобы поддержать свое либидо, нужно для начала поддержать свою психику.

Наиболее распространенные причины снижения либидо – психологические.

усталость, истощение;

стресс;

самооценка;

проблемы в отношениях с партнером.

Поэтому следует:

беспокоиться о себе (маленькими шагами); добавить любую физическую активность в жизнь; обратиться к психотерапевту за помощью.

Подумайте также о физических изменениях, которые были в последнее время:

изменилось ли состояние здоровья?

принимаете новые медпрепараты?

недавно переболели?

старт менопаузы

Напомним, что ранее в Индонезии уничтожили сотни секс-игрушек, спрос на которые вырос из-за пандемии.

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