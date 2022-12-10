Как повысить либидо: практические советы

У большинства украинцев уровень сексуального влечения остался неизменным.
На женщин стресс от войны повлиял больше и 38% испытывают понижение либидо, 17% испытывают повышение сексуального влечения.
Об этом пишет в Instagram uahealth.
16% мужчин испытывают влияние войны, а 25% с началом войны секса захотелось больше.
Хотеть секса нормально, не хотеть секса – тоже.
Важно почувствовать изменения и понять, беспокоят ли вас эти изменения сексуального влечения.
Схема проста и сложна одновременно: в большинстве своем, чтобы поддержать свое либидо, нужно для начала поддержать свою психику.
Наиболее распространенные причины снижения либидо – психологические.
- усталость, истощение;
- стресс;
- самооценка;
- проблемы в отношениях с партнером.
Поэтому следует:
- беспокоиться о себе (маленькими шагами);
- добавить любую физическую активность в жизнь;
- обратиться к психотерапевту за помощью.
Подумайте также о физических изменениях, которые были в последнее время:
- изменилось ли состояние здоровья?
- принимаете новые медпрепараты?
- недавно переболели?
- старт менопаузы
Напомним, что ранее в Индонезии уничтожили сотни секс-игрушек, спрос на которые вырос из-за пандемии.
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