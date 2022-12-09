10 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 10 декабря, в православном календаре – день памяти святого Романа. Он был глубоко благочестивым человеком. Почти всю свою жизнь прожил в сирийской пустыне отшельником. Питался водой и хлебом, много молился. Считается, что молитва к святому Роману поможет исцелить любую болезнь. А еще его называли покровителем беременных. Поэтому перед иконой святого молятся женщины, которые не могут зачать ребенка.

Наши предки очень любят святого Романа, а потому в народе церковный праздник 10 декабря называли "Романов день".

Церковный праздник 10 декабря — день памяти великомученика Якова Персианина

Также 10 декабря в церковном календаре верующие чтят память Якова Пессиянина, который жил в IV веке и родился в богатой христианской семье. В юные годы служил при персидском дворе. Император плохо повлиял на Иакова, потому что тот забыл о Господе и стал поклоняться идолам. Когда узнали об этом родители юноши, то обвинили своего сына в бесчестии и малодушии. А еще отреклись от Иакова, сказав, что больше не будет их сыном.

Иаков испугался отцовской злобы, долго мучился, а потом раскаялся. Когда об этом узнал император, то пригрозил своему слуге казнью, если тот не бросит верить в Бога. На это Иаков ответил, что для него больше всего благо страдать за веру во Христа. Для Иакова наказание избирали вельможи при персидском дворе. Выбрали страшную муку — по очереди ему отрубили все части тела. После каждого взмаха топором мученик произносил слова молитвы. В конце он умер из-за потери крови.

Приметы 10 декабря

Народные приметы 10 декабря / Фото: Pexels

на небе много ярких звезд — ждите сильных морозов;

воробьи так громко чирикают, что звук слышен даже из леса — скоро потеплеет;

снег или дождь 10 декабря означают, что сильные снегопады будут следующие дни;

звезда багрового цвета к сильному ветру.

Что завтра запрещено делать

Православная Церковь запрещает верующим 10 декабря тяжело работать и заниматься делами по дому. Женщинам лучше не шить, не вязать и не заниматься рукоделием. Также не рекомендуется злословить и спорить. Если вы запланировали строительство или ремонт – лучше перенести их на другой день.

Что можно делать завтра, 10 декабря

Завтра, 10 декабря, женщины, которые не могут забеременеть, идут в храм и молятся святому Роману. Также следует попросить Бога о решении трудных жизненных ситуаций.

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